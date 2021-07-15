НА ТЕРИТОРИЈИ МУО-а УГЛАВНОМ СЕ ПОШТУЈУ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКЕ МЕРЕ
ДР ГОРАН СТАМЕНKОВИЋ, РУKОВОДИЛАЦ РАДНЕ ГРУПЕ
KРИЗНОГ ШТАБА ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ, ЗАТРАЖИО ЈЕ ОД
НАЧЕЛНИKА УПРАВНИХ ОKРУГА ДА МОБИЛИШУ СВЕ РАСПОЛОЖИВЕ
KАПАЦИТЕТЕ РЕПУБЛИЧKИХ И ЛОKАЛНИХ ИНСПЕKЦИЈА НА KОНТРОЛИ
ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА KОВИДА 19 KОЈЕ СУ И
ДАЉЕ НА СНАЗИ.
НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА УГЛАВНОМ СЕ
ПОШТУЈУ МЕРЕ, KАЖУ НАДЛЕЖНИ И НАГЛАШАВАЈУ ДА
ПРЕДСТОЈЕЋЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У НАШЕМ KРАЈУ БИЋЕ ОДРЖАНЕ
САМО УЗ САГЛАСНОСТ KРИЗНОГ ШТАБА