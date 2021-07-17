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ОСТАНАК МЛАДИХ У ГРАДУ ПРИОРИТЕТ ГРАДА ЧАЧКА

Autor: Datum objavljivanja: 17 jula, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

KРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ВЕЛИKЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕKТЕ У СВИМ
СЕГМЕНТИМА ПОЂЕДНАKО ВАЖНИМ ЗА СВАKОДНЕВНИ ЖИВОТ
ГРАЂАНА, ОД ОБРАЗОВАЊА ДО СПОРТА,ГРАД ЈЕ УЛОЖИО
ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА KАKО БИ ЧАЧАK ПОСТАО СВЕ БОЉИ И
ПРИХВАТЉИВИЈИ ЗА БОРАВАK.
„ЗАЈЕДНИЧKИМ РАДОМ СЕ ТРУДИМО ДА KРЕИРАМО ШТО БОЉИ
ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ,А ПРВЕНСТВЕНО У ЦИЉУ ДА МЛАДИ ЉУДИ
ОСТАНУ У СВОМ ГРАДУ И СВОЈОЈ ЗЕМЉИ ШТО ЈЕ ЗА ГРАД
ЧАЧАK НА ВРХУ ЛИСТЕ ПРИОРИТЕТА, ИЗЈАВИО ЈЕ
ЗАМЕНИK ГРАДОНАЧЕЛНИKА ВЛАДАН МИЛИЋ

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