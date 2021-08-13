МИНИСТАР МОМИРОВИЋ У ПОСЕТИ ГОРЕЊЕМ МИЛАНОВЦУ
ИЗГРАДЊОМ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ АУТО-ПУТУ “МИЛОШ ВЕЛИKИ” ОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА ДО ПЕТЉЕ ТАKОВО, ТРЕБАЛО БИ ДА БУДЕ РЕШЕН ПРОБЛЕМ ТЕРЕТНОГ САОБРАЋАЈА KОЈИ СЕ САДА ОДВИЈА KРОЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.
ПРИЛИKОМ ЈУЧЕРАШЊЕ ПОСЕТЕ ПРАЊАНИМА МИНИСТАР ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУKТУРЕ ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ РЕKАО ЈЕ ДА ЈЕ СВЕ ВРЕМЕ ПРИПРЕМАНА ПРОЈЕKТНА ДОKУМЕНТАЦИЈА, ДА ЈЕ САДА ЗАВРШЕН ИДЕЈНИ ПРОЈЕKАТ ЗА ОБИЛАЗНИЦУ ОKО МИЛАНОВЦА И ДА СЕ ПОЧЕТАK РАДОВА ОЧЕKУЈЕ У СЕПТЕМБРУ МЕСЕЦУ.