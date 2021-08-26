НАЈЧИТАНИЈА ДЕЧИЈА KЊИГА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 26 avgusta, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 20898 Povezani sadržaji ШКОЛСКА НАСТАВА ОД 1. СЕПТЕМБРА КРЕЋЕ НОРМАЛНО Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка за 25. Август 2021. ПОРАСТ БРОЈА НОВОЗАРАЖЕНИХ KОРОНА ВИРУСОМ НЕДВОСМИСЛЕНО УKАЗУЈЕ ДА УЛАЗИМО У ЧЕТВРТИ ТАЛАС ЕПИДЕМИЈЕ ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА КОРИСНИКЕ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ