ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 27 avgusta, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ‹ Prethodni O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 20904 Povezani sadržaji ЗБОГ ПОБОЉШАЊА ХИДРОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ НА ВОДОЗАХВАТУ СИСТЕМА „РЗАВ“ ПОВЕЋАНА ИСПОРУKА ВОДЕ KОРИСНИЦИМА Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка за 27. Август 2021. ДЕЦА У УЛЦИЊУ ИМАЈУ АДЕКВАТНУ ИСХРАНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ КАКО СЕ ПЧЕЛАРИ ИЗ ТУТИНА ИЗЛАЗЕ ИЗ НА КРАЈ СА ПЛАНИНСКИМ ПОСЕТИОЦИМА