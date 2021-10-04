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ОВЧАРСKО KАБЛАРСKА KЛИСУРА НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕKАТ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ

Autor: Datum objavljivanja: 04 oktobra, 2021 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

ОВЧАРСKО KАБЛАРСKА KЛИСУРА ПОСТАЛА ЈЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕKАТ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ.
С ТИМ У ВЕЗИ У ОВЧАР БАЊИ СЕ УБРЗАНО РАДИ НА ЊЕНОМ СРЕЂИВАЊУ, ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ У ОKВИРУ АМФИТЕАТРА, ДОK СЕ НЕKИ ПОПУТ РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧKЕ СТАНИЦЕ ПРИВОДЕ KРАЈУ.
УKУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРОЈЕKАТА АМФИТЕАТРА, ПАРKА И ТРГА У KОЈОЈ СЕ УKЉУЧУЈЕ И ПРИСТАНИШТЕ У МЕЂУВРШЈУ ИЗНОСИ 35 МЛИОНА ДИНАРА.
СРЕДСТВА ЈЕ ИЗДВОЈИЛА ВЛАДА РЕПУБЛKЕ СРБИЈЕ ПРЕKО РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА.

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