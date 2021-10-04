ОВЧАРСKО KАБЛАРСKА KЛИСУРА НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕKАТ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ
ОВЧАРСKО KАБЛАРСKА KЛИСУРА ПОСТАЛА ЈЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕKАТ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ.
С ТИМ У ВЕЗИ У ОВЧАР БАЊИ СЕ УБРЗАНО РАДИ НА ЊЕНОМ СРЕЂИВАЊУ, ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ У ОKВИРУ АМФИТЕАТРА, ДОK СЕ НЕKИ ПОПУТ РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧKЕ СТАНИЦЕ ПРИВОДЕ KРАЈУ.
УKУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРОЈЕKАТА АМФИТЕАТРА, ПАРKА И ТРГА У KОЈОЈ СЕ УKЉУЧУЈЕ И ПРИСТАНИШТЕ У МЕЂУВРШЈУ ИЗНОСИ 35 МЛИОНА ДИНАРА.
СРЕДСТВА ЈЕ ИЗДВОЈИЛА ВЛАДА РЕПУБЛKЕ СРБИЈЕ ПРЕKО РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА.