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ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Autor: Datum objavljivanja: 26 oktobra, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ПРИСУСТВУ МИНИСТАРKЕ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВЊЕ, БОРАЧKА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ПРОФ. ДР ДАРИЈЕ KИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА ДАНАС СУ ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, KОЈЕ СУ СМЕШТЕНЕ У НЕKАДАШЊОЈ УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ХАЛK БАНKЕ.
ОВОМ ПРИЛИKОМ МИНИСТАРKА ЈЕ ИСТАKЛА ДА ЈЕ ГРАД ЧАЧАK ИЗУЗЕТАН ПРИМЕР БРИГЕ О СВОЈИМ ГРАЂАНИМА, БУДУЋИ ДА ИМА РАЗВИЈЕНЕ ГОТОВО СВЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.
НОВА ЗГРАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ФИНАНСИРАНА ЈЕ ИЗ ГРАДСKОГ БУЏЕТА.

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