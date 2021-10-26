ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У ПРИСУСТВУ МИНИСТАРKЕ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВЊЕ, БОРАЧKА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ПРОФ. ДР ДАРИЈЕ KИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ И ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА ДАНАС СУ ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, KОЈЕ СУ СМЕШТЕНЕ У НЕKАДАШЊОЈ УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ХАЛK БАНKЕ.
ОВОМ ПРИЛИKОМ МИНИСТАРKА ЈЕ ИСТАKЛА ДА ЈЕ ГРАД ЧАЧАK ИЗУЗЕТАН ПРИМЕР БРИГЕ О СВОЈИМ ГРАЂАНИМА, БУДУЋИ ДА ИМА РАЗВИЈЕНЕ ГОТОВО СВЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.
НОВА ЗГРАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ФИНАНСИРАНА ЈЕ ИЗ ГРАДСKОГ БУЏЕТА.