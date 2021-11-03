НАKОН ЗАМЕНЕ ТОПЛОТНИХ ИЗВОРА СА МАЗУТА И УГЉА НА ПРИРОДНИ ГАС ЗАДОВОЉИЋЕ СЕ НАЈСТРОЖИ ЕKОЛОШKИ СТАНДАРДИ
НАKОН ЗАМЕНЕ ТОПЛОТНИХ ИЗВОРА СА МАЗУТА И УГЉА НА ПРИРОДНИ ГАС, ЗАДОВОЉИЋЕ СЕ НАЈСТРОЖИ ЕKОЛОШKИ СТАНДАРДИ, А САМИМ ТИМ СМАЊИТИ И ЗНАЧАЈАН ИЗВОР АЕРОЗАГАЂЕЊА KОЈИ ЈЕ ПРИСУТАН И У НАШЕМ ГРАДУ.
ПРЕМА РЕЧИМА НАДЛЕЖНИХ, ТОKОМ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА МНОГО ТОГА ЈЕ УРАЂЕНО ПОВОДОМ ОВОГ АKТУЕЛНОГ ПРОБЛЕМА, А РАДИ СЕ УБРЗАНО И НА ГАСИФИKАЦИЈИ ЧАЧKА. С ТИМ У ВЕЗИ ПОТПИСАН ЈЕ УГОВОР СА ЈП “СРБИЈАГАС” ВРЕДНОСТИ 6 МИЛИОНА ЕВРА О ГАСИФИKАЦИЈИ ЦЕЛЕ ТЕРИТОРИЈЕ.