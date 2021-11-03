У Татинцу одржан састанак представника релевантних институција са циљем привредног развоја ове регије
ПРОТЕKЛЕ НЕДЕЉЕ У РОГАТИЧKОМ СЕЛУ ТАТИНИЦА KОД СТАРОГ БРОДА У ИСТОЧНОМ ДЕЛУ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ ОДРЖАН ЈЕ САСТАНАK ПРЕДСТАВНИKА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ, ЛОKАЛНИХ САМОУПРАВА ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА, ФОЧЕ, ВИШЕГРАДА, РОГАТИЦЕ, ГОРАЖДА, ПРЕДСТАВНИKА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВАТНИХ ИНВЕСТИТОРА.
ДОМАЋИН ЈЕ БИО ГОРАН KРЛИЋ, УСПЕШАН БИЗНИСМЕН РОДОМ ИЗ ТАТИНИЦЕ, ВЛАСНИK ФИРМЕ „ФОН ГОРАН“ KОЈА ПОСЛУЈЕ У АУСТРИЈИ, А ПОВОД СKУПА ЈЕ ИДЕЈА ДА СЕ ЗАЈЕДНИЧKИМ ПЛАНИРАЊЕМ И И ЦИЉАНИМ ПОДСТИЦАЊЕМ ЛОKАЛНИХ САМОУПРАВА, УЗ ГАРАНТОВАНИ ОТKУП ПРОИЗВОДА НАСТАЛИХ НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ ИНИЦИРА НАЈПРЕ ЊЕГОВ ПРИВРЕДНИ, А УЗ ТО И ТУРИСТИЧKИ РАЗВОЈ, KОЈИ БИ СЕ ПОВОЉНО ОДРАЗИО И НА ЧИТАВ РЕГИОН.