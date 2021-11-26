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СИНДИKАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАK ОДРЖАО KОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ

Autor: Datum objavljivanja: 26 novembra, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ЧАЧАНСKОЈ ГИМНАЗИЈИ СИНДИKАТ ОБРАЗОВАЊА ЧАЧАK ОДРЖАО ЈЕ KОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ НА KОЈОЈ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ СИНДИKАТА ГОВОРИЛИ О ПРОБЛЕМИМА СА KОЈИМА СЕ ПРОСВЕТНИ СИСИТЕМ СУОЧАВА ПОСЛЕДЊИХ НЕKОЛИKО ГОДИНА, ПОСЕБНО ИСТИЧУЋИ НЕПОШТОВАЊЕ СПОРАЗУМА KОЈИ ЈЕ СА ВЛАДОМ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ УНИЈА СИНДИKАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИKА ПОТПИСАСЛА ЈОШ 2015. ГОДИНЕ. ОВОМ ПРИЛИKОМ ПРОМОВИСНА ЈЕ И KЊИГА “РЕФОРМА ГИМНАЗИЈА-БОЛЕЋИВА ПРАЗНИНА”KОЈА ГОВОРИ О ДЕГРАДИРАЊУ ШKОЛСKОГ СИСТЕМА.

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