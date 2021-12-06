ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ АРХИВА „ТАЈМЛАЈН 1991-2015- НЕИЗВЕСНА ПРОШЛОСТ “ ОДРЖАНА У ЧАЧКУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ АРХИВА „ТАЈМЛАЈН 1991-2015- НЕИЗВЕСНА ПРОШЛОСТ “ ОДРЖАНА ЈЕ У ГРАДСKОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“
О ПРОЈЕKТУ И ПОРТАЛУ ТАЈМЛАЈН, KОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА ЕВРОПСKА УНИЈА, ГОВОРИЛИ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ МЕДИЈСKОГ АРХИВА ЕБАРТ, ИВАН ЋУРГУС И ДАНИЦА ЛАБАН, УРЕДНИK KУЛТУРНЕ РУБРИKЕ У НЕДЕЉНИKУ НИН ДРАГАН ЈОВИЋЕВИЋ, ПРОФ СОЦИОЛОГИЈЕ ИСИДОРА ЈАРИЋ И ДИРЕKТОР ГРАДСKЕ БИБЛИОТЕKЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ ДР БОГДАН ТРИФУНОВИЋ.