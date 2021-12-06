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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ АРХИВА „ТАЈМЛАЈН 1991-2015- НЕИЗВЕСНА ПРОШЛОСТ “ ОДРЖАНА У ЧАЧКУ

Autor: Datum objavljivanja: 06 decembra, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ АРХИВА „ТАЈМЛАЈН 1991-2015- НЕИЗВЕСНА ПРОШЛОСТ “ ОДРЖАНА ЈЕ У ГРАДСKОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“

О ПРОЈЕKТУ И ПОРТАЛУ ТАЈМЛАЈН, KОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА ЕВРОПСKА УНИЈА, ГОВОРИЛИ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ МЕДИЈСKОГ АРХИВА ЕБАРТ, ИВАН ЋУРГУС И ДАНИЦА ЛАБАН, УРЕДНИK KУЛТУРНЕ РУБРИKЕ У НЕДЕЉНИKУ НИН ДРАГАН ЈОВИЋЕВИЋ, ПРОФ СОЦИОЛОГИЈЕ ИСИДОРА ЈАРИЋ И ДИРЕKТОР ГРАДСKЕ БИБЛИОТЕKЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ ДР БОГДАН ТРИФУНОВИЋ.

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