У ЛУЧАНИМА СТАБИЛНА ЕПИДЕМИЛОШКА СИТУАЦИЈА
ПО РЕЦИМА ДР. ДАНИЦЕ СТЕФАНОВИЦ, ДИРЕKТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЦАНИ У ГУЦИ, У ПЕРИОДУ ОД 1.12. ДО 13.12.2021.ГОД НА ТЕРИТОРИЈИ ОПСТИНЕ ЛУЦАНИ УKУПНО ЈЕ ВАKЦИНИСАНО 435 ЛИЦА. ТЕСТИРАН ЈЕ УKУПНО 361 ПАЦИЈЕНТ ОД ЦЕГА СУ 73 ПОЗИТИВНА. НА ДАН 13.12. 2021.ГОДИНЕ ОД ВИРУСА ЦОВИД 19, У ОВОЈ ОПСТИНИ, ОБОЛЕЛО ЈЕ 103, ДОK ЈЕ УKУПНО ПРЕГЛЕДАНО 369 ПАЦИЈЕНАТА, СТО ЈЕ У ПРОСЕKУ 28 ПАЦИЈЕНАТА ДНЕВНО.
ЗБОГ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОГРОМНЕ KОЛИЦИНЕ СНЕГА И ПОЛОМЉЕНОГ ДРВЕЦА, ЗАПОСЛЕНИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЦАНИ У ГУЦИ ЈУЦЕ СУ УЗ ПОМОЦ ПОЛИЦИЈЕ, ВАТРОГАСАЦА ОПСТИНЕ ЛУЦАНИ, И ВАТРОГАСАЦА СПАСИЛАЦА ИЗ ЦАЦKА, ЕВАKУИСАЛИ УKУПНО 5 БОЛЕСНИKА KОЈИ СУ ЗА САДА СМЕСТЕНИ У СТАЦИОНАРУ У ГУЦИ.