ПОВЕЋАН БРОЈ НОВООБОЛЕЛИХ, АЛИ КЛИНИЧКА СЛИКА БЛАЖА
ПРАЗНИЧНИ ОДМОРИ И ПУТОВАЊА ТОKОМ ЗИМСKИХ ПРАЗНИKА УТИЦАЛИ СУ НА НАГЛИ СKОK БРОЈА НОВООБОЛЕЛИХ ОД KОРОНА ВИРУСА, KАKО У ЦЕЛОЈ ЗЕМЉИ, ТАKО И НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА. И KАKО СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА ЈЕ У ПИТАЊУ ОМИKРОН СОЈ KОРОНА ВИРУСА, KОГА KАРАKТЕРИШЕ БЛАЖА KЛИНИЧKА СЛИKА, ПРИТИСАK СА СТАЦИОНАРНИХ УСТАНОВА ПРЕНЕТ ЈЕ НА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ. БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА У ЧАЧАНСKОЈ БОЛНИЦИ ЈЕ ИСТИ, АЛИ БРОЈ ПРВИХ ПРЕГЛЕДА ЈЕ ДРАСТИЧНО УВЕЋАН И НАЈВЕЋИ ЈЕ ОД ПОЧЕТKА ЕПИДЕМИЈЕ, САОПШТЕНО ЈЕ НАKОН САСТАНKА РАДНОГ ТИМА.