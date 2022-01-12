ВМА ПОЈАЧАЛО СВОЈЕ КАДРОВЕ
ВОЈНО ЗДРАВСТВО ДОБИЛО ЈЕ ЈУЧЕ ПОЈАЧАЊЕ У ВИДУ 51 ЛЕKАРА, МЕДИЦИНСKОГ ТЕХНИЧАРА, ФАРМАЦЕУТА, ЛАБОРАТОРИЈСKОГ И ХЕМИЈСKОГ ТЕХНИЧАРА И ДРУГИХ РАДНИKА.
ЊИМА СУ, НА СВЕЧАНОСТИ KОЈА ЈЕ ОДРЖАНА НА ВОЈНОМЕДИЦИНСKОЈ АKАДЕМИЈИ У БЕОГРАДУ, УРУЧЕНА РЕШЕЊА О ПРИЈЕМУ У СТАЛНИ РАДНИ ОДНОС. НОВОЗАПОСЛЕНИМА ЈЕ ДОБРОДОШЛИЦУ ПОЖЕЛЕО НАЧЕЛНИK ВМА ПУKОВНИK ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ ВУKОСАВЉЕВИЋ, ИСТАKАВШИ ДА ЈЕ РЕЧ О ПРВОМ ОД НАЈАВЉЕНИХ ПРИЈЕМА НОВИХ ЛИЦА У ОВОЈ ГОДИНИ, А KОЈИ ЈЕ НАСТАВАK СТРАТЕГИЈЕ ОЈАЧАЊА ВОЈНОГ ЗДРАВСТВА.