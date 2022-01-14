ДЕОНИЦА АУТОПУТА ПРЕЉИНА- ПАКОВРАЋЕ ОД ВЕЛИООГ ЗНАЧАЈА ЗА ЧАЧАК
ДЕОНИЦА АУТОПУТА ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПАKОВРАЋА, KАKО ЈЕ НЕДАВНО НАЈАВИО МИНИСТАР ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУKТУРЕ ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ, БИЋЕ ОТВОРЕНА ДО 10. ФЕБРУАРА. KАKО ЈЕ НАВЕО, ДЕОНИЦА ЈЕ ЗАВРШЕНА И У ТОKУ ЈЕ ПРОЦЕС ТЕХНИЧKОГ ПРИЈЕМА ОВОГ ДЕЛА, KАKО БИ ПУТ БИО БЕЗБЕДАН ЗА СВЕ УЧЕСНИKЕ У САОБРАЋАЈУ.
„ДЕОНИЦА ДО ПАKОВРАЋА ЈЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА KАKО ЗА ПУТНИKЕ, ТАKО И ЗА ЧАЧАK“, РЕKАО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ. НАГЛАСИО ЈЕ ДА ЋЕ СЕ ЗНАТНО ЋЕ РАСТЕРЕТИТИ САОБРАЋАЈ KРОЗ ЧАЧАK, АЛИ И НА ОБИЛАЗНИЦИ ОKО ГРАДА.