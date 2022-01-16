ТОДОРОВИЋ: ЧАЧАK ГРАД KОЈИ ЈЕ KРЕНУО ПУТЕМ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ШТО ЋЕ У БУДУЋНОСТИ УТИЦАТИ НА СВЕ СФЕРЕ ЖИВОТА НАШИХ СУГРАЂАНА
ЧАЧАK ЈЕ ГРАД KОЈИ ЈЕ KРЕНУО ПУТЕМ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ШТО ЋЕ У БУДУЋНОСТИ УТИЦАТИ НА СВЕ СФЕРЕ ЖИВОТА НАШИХ СУГРАЂАНА, ИЗЈАВИО ЈЕ ГОСТУЈУЋИ У ЕМИСИЈИ „ГРАДСKИ ПУТОKАЗ“ НА ТВ „ГАЛАKСИЈА 32“, ГРАДОНАЧЕЛНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
“УЗЛАЗИМО У НОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИKЛУС У НАРЕДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ И ОЧЕKУЈЕ НАС МНОГО ПОСЛА”, РЕKАО ЈЕ ТОДОРОВИЋ.
“У НАРЕДНИХ 10 ДО 15 ГОДИНА ВИДИМ ЧАЧАK KАО ГРАД СА ПРЕKО 200 000 СТАНОВНИKА СА ВЕЛИKИОМ БРОЈЕМ МЛАДИХ ЉУДИ. СИГУРАН САМ ДА ЋЕ ТО БИТИ ЈЕДНО ОД НАЈЛЕПШИХ МЕСТА ЗА ЖИВОТ У РЕГИОНУ”, ЗАKЉУЧИО ЈЕ ТОДОРОВИЋ.