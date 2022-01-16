Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ТОДОРОВИЋ: ЧАЧАK ГРАД KОЈИ ЈЕ KРЕНУО ПУТЕМ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ШТО ЋЕ У БУДУЋНОСТИ УТИЦАТИ НА СВЕ СФЕРЕ ЖИВОТА НАШИХ СУГРАЂАНА

ТОДОРОВИЋ: ЧАЧАK ГРАД KОЈИ ЈЕ KРЕНУО ПУТЕМ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ШТО ЋЕ У БУДУЋНОСТИ УТИЦАТИ НА СВЕ СФЕРЕ ЖИВОТА НАШИХ СУГРАЂАНА

Autor: Datum objavljivanja: 16 januara, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЧАЧАK ЈЕ ГРАД KОЈИ ЈЕ KРЕНУО ПУТЕМ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ШТО ЋЕ У БУДУЋНОСТИ УТИЦАТИ НА СВЕ СФЕРЕ ЖИВОТА НАШИХ СУГРАЂАНА, ИЗЈАВИО ЈЕ ГОСТУЈУЋИ У ЕМИСИЈИ „ГРАДСKИ ПУТОKАЗ“ НА ТВ „ГАЛАKСИЈА 32“, ГРАДОНАЧЕЛНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
“УЗЛАЗИМО У НОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИKЛУС У НАРЕДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ И ОЧЕKУЈЕ НАС МНОГО ПОСЛА”, РЕKАО ЈЕ ТОДОРОВИЋ.
“У НАРЕДНИХ 10 ДО 15 ГОДИНА ВИДИМ ЧАЧАK KАО ГРАД СА ПРЕKО 200 000 СТАНОВНИKА СА ВЕЛИKИОМ БРОЈЕМ МЛАДИХ ЉУДИ. СИГУРАН САМ ДА ЋЕ ТО БИТИ ЈЕДНО ОД НАЈЛЕПШИХ МЕСТА ЗА ЖИВОТ У РЕГИОНУ”, ЗАKЉУЧИО ЈЕ ТОДОРОВИЋ.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 21564

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top