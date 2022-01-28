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ОШ“ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ПРИГОДНИМ ПРОГРАМОМ ОБЕЛЕЖИЛА САВИНДАН

Autor: Datum objavljivanja: 28 januara, 2022 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

ШKОЛСKА СЛАВА СВЕТИ САВА, ПРОСЛАВЉЕНА ЈЕ У ОСНОВНОЈ ШKОЛИ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“.

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