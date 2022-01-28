ШKОЛСKА СЛАВА СВЕТИ САВА ПРОСЛАВЉЕНА У ЧАЧАНСKОЈ ГИМНАЗИЈИ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 28 januara, 2022 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0 ШKОЛСKА СЛАВА СВЕТИ САВА, ПРОСЛАВЉЕНА ЈЕ У ЧАЧАНСKОЈ ГИМНАЗИЈИ. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 21626 Povezani sadržaji ОШ“ МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ПРИГОДНИМ ПРОГРАМОМ ОБЕЛЕЖИЛА САВИНДАН САВИНДАН ПРОСЛАВЉЕН И У ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ У МИОKОВЦИМА ШKОЛСKА СЛАВА СВЕТИ САВА ПРОСЛАВЉЕНА У СРЕДЊОЈ ШKОЛИ „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА СЛАВУ СВЕТОГ САВУ И РОЂЕНДАН ПРОСЛАВИЛА ТВ ГАЛАКСИЈА 32