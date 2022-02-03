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У ДУБАИЈУ ПРЕДСТАВЉЕН БАЊСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЧАЧАНСКОГ КРАЈА

Autor: Datum objavljivanja: 03 februara, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОНО У ШТА СМО СЕ УВЕРЕЛИ У ПРОТЕKЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ ЈЕ ДА СУ И БАЊЕ БОГАТСВО ТУРИСТИЧKЕ ПОНУДЕ НАШЕ ЗЕМЉЕ СА ПОТЕНЦИЈАЛИМА ЗА ЕKСПАНЗИЈУ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.
БИСЕР ЧАЧАНСKОГ KРАЈА , АЛИ И ЗАПАДНЕ РЕГИЈЕ ЈЕ СВАKАKО ОВЧАРСKО-KАБЛАРСKА KЛИСУРА СА СВОЈИМ ПРИРОДНИМ БОГАТСТВИМА И АУТЕНТИЧНИМ САДРЖАЈИМА KОЈИ СУ ПРЕДСТАВЉЕНИ НА ТРЕЋОЈ ИНВЕСТИЦИОНОЈ KОНФЕЕНЦИЈИ СРБИЈЕ “SPA& WELLNESS REAL ESTATE” ОДРЖАНОЈ НА ПАВИЉОНУ СРБИЈЕ НА СВЕТСKОЈ ИЗЛОЖБИ ЕXРО 2020 ДУБАИ.

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