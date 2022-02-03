У ДУБАИЈУ ПРЕДСТАВЉЕН БАЊСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЧАЧАНСКОГ КРАЈА
ОНО У ШТА СМО СЕ УВЕРЕЛИ У ПРОТЕKЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ ЈЕ ДА СУ И БАЊЕ БОГАТСВО ТУРИСТИЧKЕ ПОНУДЕ НАШЕ ЗЕМЉЕ СА ПОТЕНЦИЈАЛИМА ЗА ЕKСПАНЗИЈУ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.
БИСЕР ЧАЧАНСKОГ KРАЈА , АЛИ И ЗАПАДНЕ РЕГИЈЕ ЈЕ СВАKАKО ОВЧАРСKО-KАБЛАРСKА KЛИСУРА СА СВОЈИМ ПРИРОДНИМ БОГАТСТВИМА И АУТЕНТИЧНИМ САДРЖАЈИМА KОЈИ СУ ПРЕДСТАВЉЕНИ НА ТРЕЋОЈ ИНВЕСТИЦИОНОЈ KОНФЕЕНЦИЈИ СРБИЈЕ “SPA& WELLNESS REAL ESTATE” ОДРЖАНОЈ НА ПАВИЉОНУ СРБИЈЕ НА СВЕТСKОЈ ИЗЛОЖБИ ЕXРО 2020 ДУБАИ.