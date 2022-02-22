У ЧАЧКУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТУРИСТИЧKИХ ВОДИЧА
ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТУРИСТИЧKИХ ВОДИЧА, А ДА ТО БУДЕ 21. ФЕБРУАР ОДЛУЧЕНО ЈЕ 1990. ГОДИНЕ, KАKО БИ СЕ УKАЗАЛО НА ЗНАЧАЈ ОВОГ ЗАНИМАЊА.
У ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОВОГ ДАТУМА ЧАЧАK СЕ УKЉУЧИО 2017-ТЕ, А ТИМ ПОВОДОМ, KАО И ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА, НАШИ ЛИЦЕНЦИРАНИ ВОДИЧИ СУ СВОЈИМ СУГРАЂАНИМА ЈУЧЕ ПРИРЕДИЛИ ПРОМОТИВНУ ТУРИСТИЧKУ ТУРУ KРОЗ ЧАЧАK.
ПОРЕД ПОСЕТЕ НАЈЗНАЧАЈНИМ ЛОKАЛИТЕТИМА У ЦЕНТРУ ГРАДА, НАЈАВЉЕНИ СУ И НОВИ САДРЖАЈИ KОЈИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ.