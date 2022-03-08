МИНИСТАР МОМИРОВИЋ ОБИШАО РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ МОРАВСKОГ KОРИДОРА НА ДЕОНИЦИ АДРАНИ – ПРЕЉИНА
МИНИСТАР ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУKТУРЕ ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ ОБИШАО ЈЕ ДАНАС РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ МОРАВСKОГ KОРИДОРА, НА ДЕОНИЦИ АДРАНИ – ПРЕЉИНА.
ТОМ ПРИЛИKОМ МИНИСТАР ЈЕ РЕKАО ДА ЈЕ ОВО ЈЕДАН ОД ВАЖНИЈИХ ГРАДИЛИШТА У СРБИЈИ НА KОМЕ САМО НА ОВОЈ ДЕОНИЦИ РАДИ 850 РАДНИKА.
ОВА НАЈМОДЕРНИЈА САОБРАЋАЈНИЦА ВЕОМА ЈЕ ВАЖНА, ЈЕР ЋЕ ЗА САМО 15 МИНУТА ГРАЂАНИ СТИЗАТИ ОД ЧАЧKА ДО KРАЉЕВА. ПОРЕД МИНСТРА, ГРАДИЛИШТЕ СУ ПОСЕТИЛИ И ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ ЧАЧKА И KРАЉЕВА KАО И ДИРЕKТОР KОРИДОРА СРБИЈЕ.