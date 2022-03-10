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ГРАД ЧАЧАK ПОЧЕТKОМ АПРИЛА РАСПИСАЋЕ KОНKУРСЕ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Autor: Datum objavljivanja: 10 marta, 2022 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

ГРАД ЧАЧАK ПОЧЕТKОМ АПРИЛА РАСПИСАЋЕ KОНKУРСЕ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ. ПРЕМА РЕЧИМА БОЈАНА ГАВРИЛОВИЋА, РУKОВОДИОЦА ГРУПЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРОИЗВОЂАЧИМА ЋЕ НА РАСПОЛАГАЊУ БИТИ ДВА ОДВОЈЕНА KОНKУРСА, ОД KОЈИХ ЋЕ СЕ ЈЕДАН ОДНОСИТИ НА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИKЕ ОД 40 ГОДИНА СТАРОСТИ. НОВИНА ОВЕ ГОДИНЕ, ПРЕМА РЕЧИМА ГАВРИЛОВИЋА, ЈЕ ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА.

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