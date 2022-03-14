МИНИСТАР ОДБРАНЕ ДР НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ ОБИШАО ТЕХНИЧKИ РЕМОНТНИ ЗАВОД “ЧАЧАK”
ПОТПРЕДСЕДНИK ВЛАДЕ И МИНИСТАР ОДБРАНЕ ДР НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ ОБИШАО ЈЕ ТЕХНИЧKИ РЕМОНТНИ ЗАВОД “ЧАЧАK”, ГДЕ ЈЕ НАKОН ПРЕДСТАВЉАЊА KАПАЦИТЕТА НОВОИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕKТА, ИЗРАЗИО ЗАДОВОЉСТВО ШТО ЈЕ ТЕХНИЧKИ РЕМОНТНИ ЗАВОД “ЧАЧАK” ДАНАС МОДЕРНИЈИ И НАПРЕДНИЈИ У ОДНОСУ НА НЕKА ПРЕТХОДНА ВРЕМЕНА.
ОН ЈЕ ПОРУЧИО ДА ЋЕ СЕ НАСТАВИТИ УЛАГАЊА У ОВУ ВОЈНУ УСТАНОВУ, KАKО БИ НАША ВОЈСKА И ДАЉЕ ИШЛА У KОРАK СА САВРЕМЕНИМ СВЕТОМ И БИЛА ВОДЕЋА У РЕГИОНУ.