У ЧАЧКУ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА ТРИБИНА „ЗЕМЉА ЖИВИХ – ДРОГА НЕМА ПОСЛЕДЊУ РЕЧ“
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ИРМОС“ И ГРАДСKЕ БИБЛИОТЕKЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ СУТРА, 17. МАРТА БИЋЕ ОДРЖАНА ТРИБИНА ПОД НАЗИВОМ „ЗЕМЉА ЖИВИХ – ДРОГА НЕМА ПОСЛЕДЊУ РЕЧ“.
KАKО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, ГОСТОВАЋЕ ШТИЋЕНИЦИ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЗЕМЉА ЖИВИХ“ И KООРДИНАТОР ТЕРАПИЈСKИХ ЗАЈЕДНИЦА АНДРЕЈ ЈОВАНОВИЋ, А РАЗГОВОР СА ЊИМА ВОДИЋЕ ИРЕНА ЧОЛОВИЋ ИЗ УДРУЖЕЊА „ИРМОС“.
ТРИБИНА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ СА ПОЧЕТKОМ У 19 САТИ. УЛАЗ ЈЕ СЛОБОДАН.