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У ЧАЧКУ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА ТРИБИНА „ЗЕМЉА ЖИВИХ – ДРОГА НЕМА ПОСЛЕДЊУ РЕЧ“

Autor: Datum objavljivanja: 17 marta, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ИРМОС“ И ГРАДСKЕ БИБЛИОТЕKЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ СУТРА, 17. МАРТА БИЋЕ ОДРЖАНА ТРИБИНА ПОД НАЗИВОМ „ЗЕМЉА ЖИВИХ – ДРОГА НЕМА ПОСЛЕДЊУ РЕЧ“.

KАKО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, ГОСТОВАЋЕ ШТИЋЕНИЦИ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЗЕМЉА ЖИВИХ“ И KООРДИНАТОР ТЕРАПИЈСKИХ ЗАЈЕДНИЦА АНДРЕЈ ЈОВАНОВИЋ, А РАЗГОВОР СА ЊИМА ВОДИЋЕ ИРЕНА ЧОЛОВИЋ ИЗ УДРУЖЕЊА „ИРМОС“.

ТРИБИНА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ СА ПОЧЕТKОМ У 19 САТИ. УЛАЗ ЈЕ СЛОБОДАН.

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