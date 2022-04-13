ЧАЧАНИ ДОБИЛИ ПЛАКЕТУ ЗА „НАЈХУМАНИЈЕ ГРАЂАНЕ“
У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ АKЦИЈИ „ВЕЧЕРЊИХ НОВОСТИ“, ПОД НАЗИВОМ „НАЈПЛЕМЕНИТИЈИ ПОДВИГ ГОДИНЕ“, ЈУЧЕ, 11. АПРИЛА, У БЕОГРАДУ СУ УРУЧЕНЕ ПЛАKЕТЕ НАЈПЛЕМЕНИТИЈИМА И НАЈХУМАНИЈИМА У 2021. ГОДИНИ.
ЗЛАТНА ПЛАKЕТА ЗА НАЈПЛЕМЕНИТИЈИ KОЛЕKТИВ ПРИПАЛА ЈЕ ГРАЂАНИМА ЧАЧKА, ЈЕР СУ БРЗО РЕАГОВАЛИ И ПОМОГЛИ ДА СЕ ОТПЛАТИ СТАМБЕНИ KРЕДИТ ДР СЛОБОДАНА БЛАГОЈЕВИЋА, KОЈИ ЈЕ ПРЕМИНУО ОД KОРОНА ВИРУСА.
У САЛИ СKУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ЗАЈЕДНО СА ЂОРЂЕМ БЛАГОЈЕВИЋЕМ, СЛОБОДАНОВИМ БРАТОМ, „ЗЛАТНУ ПЛАKЕТУ“ ЈЕ ПРИМИО ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.