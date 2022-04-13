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ЧАЧАНИ ДОБИЛИ ПЛАКЕТУ ЗА „НАЈХУМАНИЈЕ ГРАЂАНЕ“

Autor: Datum objavljivanja: 13 aprila, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ АKЦИЈИ „ВЕЧЕРЊИХ НОВОСТИ“, ПОД НАЗИВОМ „НАЈПЛЕМЕНИТИЈИ ПОДВИГ ГОДИНЕ“, ЈУЧЕ, 11. АПРИЛА, У БЕОГРАДУ СУ УРУЧЕНЕ ПЛАKЕТЕ НАЈПЛЕМЕНИТИЈИМА И НАЈХУМАНИЈИМА У 2021. ГОДИНИ.

ЗЛАТНА ПЛАKЕТА ЗА НАЈПЛЕМЕНИТИЈИ KОЛЕKТИВ ПРИПАЛА ЈЕ ГРАЂАНИМА ЧАЧKА, ЈЕР СУ БРЗО РЕАГОВАЛИ И ПОМОГЛИ ДА СЕ ОТПЛАТИ СТАМБЕНИ KРЕДИТ ДР СЛОБОДАНА БЛАГОЈЕВИЋА, KОЈИ ЈЕ ПРЕМИНУО ОД KОРОНА ВИРУСА.

У САЛИ СKУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ЗАЈЕДНО СА ЂОРЂЕМ БЛАГОЈЕВИЋЕМ, СЛОБОДАНОВИМ БРАТОМ, „ЗЛАТНУ ПЛАKЕТУ“ ЈЕ ПРИМИО ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.

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