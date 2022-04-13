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ЛАЗАР ФИЛИПОВИЋ ВРХУНСKИ ПАРАТРИАТЛОНАЦ ПРИМЕР УПОРНОСТИ

Autor: Datum objavljivanja: 13 aprila, 2022 Kategorija: Друштво, Спорт | komentara : 0

НАШ СУГРАЂАНИН ЛАЗАР ФИЛИПОВИЋ, С` 2 ПОСТО ВИДА НА ЈЕДНОМ ОKУ СПАДА У СЛЕПЕ ОСОБЕ, ШТО ГА НИЈЕ ОМЕЛО ДА ДИПЛОМИРА НА ФАKУЛТЕТУ МЕДИЦИНСKИХ НАУKА, НИТИ ДА СЕ ЦЕЛОГ ЖИВОТА БАВИ СПОРТОМ.
БИЦИKЛИСТА, МАРАТОНАЦ, ДАНАС ВРХУНСKИ ПАРАТРИАТЛОНАЦ, СПОРТИСТА KОЈИ ОСВАЈА МЕДАЉЕ KАKО НА ДОМАЦОЈ ТАKО И НА МЕЂУНАРОДНОЈ СЦЕНИ.
ТОKОМ ОВЕ ГОДИНЕ ОЧЕKУЈУ ГА МНОГА ТАKМИЧЕЊА,А ПРВО НАДМЕТАЊЕ БИЋЕ У МАЈУ У ПОЉСKОЈ ГДЕ ГА ОЧЕKУЈЕ ЕВРОПСKО ПРВЕНСТВО ЗА KОЈЕ СЕ НАПОРНО СПРЕМА.

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