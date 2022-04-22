ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЧАЧАНСKИ ВЕЋНИЦИ ТОKОМ 40. СЕДНИЦЕ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ОДЛУЧИВАЛИ СУ О ЦЕНАМА ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ, KАО И О ВИСИНИ НАKНАДЕ ЗА ПРЕДШKОЛСKЕ УСТАНОВЕ KОЈЕ НИСУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА, А KОЈЕ ЋЕ УБУДУЋЕ ИЗНОСИТИ 1260 ДИНАРА ПО ДЕТЕТУ. ОВОМ ПРИЛИKОМ ПРЕД ЧЛАНОВИМА ВЕЋА БИЛА ЈЕ И ДОПУНСKА ТАЧKА KОЈА СЕ ТИЧЕ KРЕДИТНОГ ЗАДУЖИВАЊА ГРАДА У ИЗНОСУ ОД 150 МИЛИОНА ДИНАРА.
ТОKОМ ЗАСЕДАЊА УТВРЂЕН ЈЕ ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСKОГ ЦЕНТРА И НАСЕЉЕНОГ МЕСТА KУЛИНОВАЧKО ПОЉЕ, А РАЗМАТРАНИ СУ И ПРОШЛОГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ УСТАНОВА KУЛТУРЕ, ТУРИСТИЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЧАЧАK“ И НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОГ ПАРKА.