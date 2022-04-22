СПЦ и верници славе Велики четвртак Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 22 aprila, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0 Данас је велики четвртак. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 22175 Povezani sadržaji ДАНАС ЈЕ ВЕЛИKИ ПЕТАK, НАЈЖАЛОСНИЈИ ДАН ЗА ХРИШЋАНЕ, ДАН KАДА ЈЕ РАЗАПЕТ ИСУС ХРИСТ ДАНАС ЈЕ ДАН KАДА СЕ ФАРБАЈУ ЈАЈА ЗА ВАСKРС ДОМ KУЛТУРЕ ОРГАНИЗОВАО УСKРШЊУ KРЕАТИВНУ РАДИОНИЦУ ЗА ДЕЦУ ИЗ ГРАДСKОГ БУЏЕТА ЗА ВЕРСKЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПРЕДЉЕНО ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА