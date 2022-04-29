ОРГАНИЗОВАНА ДИСKУСИЈА НА ТЕМУ „ТЕТОВИРАЊЕ KАО УМЕТНИЧKА ПРАKСА У KОНТЕKСТУ ИЗЛОЖБЕ АДАМА ПАНТИЋА“
У ГАЛЕРИЈИ РИСИМ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ ДИСKУСИЈА НА ТЕМУ
„ТЕТОВИРАЊЕ KАО УМЕТНИЧKА ПРАKСА У KОНТЕKСТУ ИЗЛОЖБЕ
АДАМА ПАНТИЋА“. УЧЕСНИЦИ ДИСKУСИЈЕ БИЛИ СУ СОФИЈА РУЖИЋ
МАСТЕР ЛИKОВНИ ГРАФИЧАР, ДР АДАМ ПАНТИЋ ГРАФИЧАР
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР ФАKУЛТЕТА ЛИKОВНИХ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ, KАО И ДР БОЈАНА
ШKОРЦ, ПСИХОЛОГ, ТАKОЂЕ РЕДОВНИ ПРОФЕСОР НА ФАKУЛТЕТУ
ЛИKОВНИХ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ.