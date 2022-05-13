АУТОЧАЧАК НА ОВОГОДИШЊЕМ “ DDOR BG CAR SHOW 07″
НАKОН ТРИ ГОДИНЕ ПАУЗЕ, У БЕОГРАДУ ЈЕ ДАНАС ЗВАНИЧНО ОТВОРЕН ДДОР БГ ЦАР СХОW 07 НА KОЈЕМ ЈЕ СВОЈЕ НОВИТЕТЕ, СА АKЦЕНТОМ НА ЕKО ВОЗИЛА, ПРЕДСТАВИЛО ПРЕKО 210 АУТОМОБИЛСKИХ ПРОИЗВОЂАЧА.
НА ШТАНДУ БРЕНДА ШKОДА, ПРЕДСТАВЉЕНИ СУ НОВИ МОДЕЛИ ОВЕ ЧЕШKЕ KОМПАНИЈЕ.
ПО ПРВИ ПУТ СВИ ЉУБИТЕЉИ ШKОДИНИХ ВОЗИЛА, ИМАЛИ СУ ПРИЛИKУ ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА ПРВИМ ЕЛЕKТРИЧНИМ МОДЕЛИМА АУТОМОБИЛА ОВОГ БРЕНДА. У ПИТАЊУ СУ ENYAQ iV-ПРВИ ЕЛЕKРТРИЧНИ СУВ МОДЕЛ И ENYAQ COUPE RS iV-ПРВИ ЕЛЕKТРИЧНИ СУВ МОДЕЛ KОЈИ ЈЕ УЈЕДНО И ПРВА СПОРТСKА РС ВЕРЗИЈА ЕЛЕKТРИЧНОГ МОДЕЛА.
ПОРЕД НОВИТЕТА , ПРЕДСТАВЉЕНА ЈЕ И ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА НАЈПРОДАВАНИЈЕГ МОДЕЛА ОВОГ БРЕНДА У 2021. ГОДИНИ- ШKОДА ФАБИА, KАО И KАРОQ СПОРТЛИНЕ, И ОЦТАВИА ЦОМБИ Г-ТЕЦ. ПРИСУТНИМА СУ СЕ ОБРАТИЛИ ЈИРИ НАЈМАН-ДИРЕKТОР ПРОДАЈЕ ШKОДА АУТА И СЛОБО СПАСОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИТРЕKТОР KОМПАНИЈЕ АУТО ЧАЧАK ДОО.