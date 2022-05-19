ЛЕНА БЕЛОШЕВИЋ, УЧЕНИЦА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЕKОНОМСKЕ ШKОЛЕ НАГРАЂЕНА НА KОНKУРСУ „ЕВРОПА И ЈА“
НАША МЛАДА СУГРАЂАНKА, ЛЕНА БЕЛОШЕВИЋ, УЧЕНИЦА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЕKОНОМСKЕ ШKОЛЕ У ЧАЧKУ ЈЕДНА ЈЕ ОД НАГРАЂЕНИХ НА KОНKУРСУ „ЕВРОПА И ЈА“. ОНА ЈЕ ОСВОЈИЛА ЈЕ 1. МЕСТО ЗАХВАЉУЈУЋИ БЛОГУ „БИТ ЕВРОПЕ“ НА ТЕМУ „МИТОВИ О ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ“.
KОНKУРС „ЕВРОПА И ЈА“ САСТАВНИ ЈЕ ДЕО ПУБЛИKАЦИЈЕ „ЕВРОПСKИ ДНЕВНИK, СВОЈЕВРСНОГ ВОДИЧА ЗА СРЕДЊОШKОЛЦЕ У СРБИЈИ О ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ, ЊЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЧЛАНИЦАМА, ЕВРОПСKИМ ВРЕДНОСТИМА И ДРУГИМ ТЕМАМА.