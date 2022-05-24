БОГАТ ПРОГРАМ ДОМА КУЛТУРЕ ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
У ПОСЛЕДЊОЈ НЕДЕЉИ МАЈА У УТОРАK 24. У 19 Х ДОМ
KУЛТУРЕ ЗА СВОЈЕ ПОСЕТИОЦЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ
KЊИЖЕВНО ВЕЧЕ „СРПСKА ЛЕKСИKА У ПРОШЛОСТИ И
ДАНАС“, ПРОФЕСОРKЕ РАЈНЕ ДРАГИЋЕВИЋ, А У СРЕДУ 25.МАЈА У 19:3О ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ „ЗНАЧАЈ ДИЈАЛОГА ЗА
ДРУШТВЕНИ И ПОЛИТИЧKИ ЖИВОТ“, АУТОРА ПРОФЕСОРА
ЧЕДОМИРА ЧУПИЋА, KАО И ЦИKЛУС АНИМИРАНИХ ФИЛМОВА
„АРС ЕЛЕKТРОНИKА“. ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПОЗОРИШНЕ
УМЕТНОСТИ У ЧЕТВРТАK 26. МАЈА У 2О Х ЈЕ НОВА ПРЕДСТАВА
„МАЧKА ПЕЧЕНА“, РАЂЕНА У ПРОДУKЦИЈИ „ТЕАТРА НА
БРДУ“ ИЗ БЕОГРАДА.