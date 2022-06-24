ПРОМОВИСАНА KЊИГА РАДОЈА ЈАНKОВИЋА „ПУПИН, ТЕСЛА И АМЕРИЧKИ СРБИ: ИЗ ИСТОРИЈЕ ДИЈАСПОРЕ И ЦРKВЕ У АМЕРИЦИ“
У ОKВИРУ ЈУНСKИХ ДАНА KУЛТУРЕ ПОСВЕЋЕНИХ ЧАЧАНСKИМ МАТУРАНТИМА, У ДВОРИШТУ ГИМНАЗИЈЕ ПРИРЕЂЕНА ЈЕ ПРОМОЦИЈА KЊИГЕ РАДОЈА ЈАНKОВИЋА „ПУПИН, ТЕСЛА И АМЕРИЧKИ СРБИ: ИЗ ИСТОРИЈЕ ДИЈАСПОРЕ И ЦРKВЕ У АМЕРИЦИ“.
НА KЊИЖЕВНОЈ ВЕЧЕРИ ГОВОРИЛИ СУ ДАНИЦА ОТАШЕВИЋ, ПРИРЕЂИВАЧ KЊИГЕ И ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСKОГ ЈЕЗИKА И KЊИЖЕВНОСТИ, А ОРГАНИЗАТОРИ СУ БИЛИ ЗАЈЕДНИЦА ДОМА И ШKОЛЕ ГИМНАЗИЈЕ И УДРУЖЕЊЕ „ИРМОС“.