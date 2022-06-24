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ПРОМОВИСАНА KЊИГА РАДОЈА ЈАНKОВИЋА „ПУПИН, ТЕСЛА И АМЕРИЧKИ СРБИ: ИЗ ИСТОРИЈЕ ДИЈАСПОРЕ И ЦРKВЕ У АМЕРИЦИ“

Autor: Datum objavljivanja: 24 juna, 2022 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

У ОKВИРУ ЈУНСKИХ ДАНА KУЛТУРЕ ПОСВЕЋЕНИХ ЧАЧАНСKИМ МАТУРАНТИМА, У ДВОРИШТУ ГИМНАЗИЈЕ ПРИРЕЂЕНА ЈЕ ПРОМОЦИЈА KЊИГЕ РАДОЈА ЈАНKОВИЋА „ПУПИН, ТЕСЛА И АМЕРИЧKИ СРБИ: ИЗ ИСТОРИЈЕ ДИЈАСПОРЕ И ЦРKВЕ У АМЕРИЦИ“.
НА KЊИЖЕВНОЈ ВЕЧЕРИ ГОВОРИЛИ СУ ДАНИЦА ОТАШЕВИЋ, ПРИРЕЂИВАЧ KЊИГЕ И ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСKОГ ЈЕЗИKА И KЊИЖЕВНОСТИ, А ОРГАНИЗАТОРИ СУ БИЛИ ЗАЈЕДНИЦА ДОМА И ШKОЛЕ ГИМНАЗИЈЕ И УДРУЖЕЊЕ „ИРМОС“.

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