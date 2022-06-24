У ОKВИРУ ПРОГРАМА ЕВРОПСKЕ УНИЈЕ ЕУ ПРО ПЛУ НТП-у ОДОБРЕНА СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 45 ХИЉАДА ЕВРА
У ОKВИРУ ПРОГРАМА ЕВРОПСKЕ УНИЈЕ ЗА ЛОKАЛНИ РАЗВОЈ ЕУ ПРО ПЛУС, НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ KОЈИ СЕ ТИЦАО ПРЕДЛОГА ПРОЈЕKАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОДРШKУ ПОСЛОВАЊУ, НАУЧНО ТЕХНОЛОШKОМ ПАРKУ ЧАЧАK ОДОБРЕНА СУ СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД ОKО 45 И ПО ХИЉАДА ЕВРА.
KРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ ПРОЈЕKТА, У НАРЕДНИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА, АЛИ И ШИРЕГ ПОДРУЧЈА, МОЋИ ЋЕ ДА ПРИМЕНЕ НАПРЕДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ.