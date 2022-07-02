РЕАЛИЗАЦИЈА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА ПОЧИЊЕ 1. ОKТОБРА
РЕАЛИЗАЦИЈА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА ПОЧИЊЕ 1. ОKТОБРА, А ПРИKУПЉЕНИ ПОДАЦИ БИЋЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ПРОЦЕНУ ТРЕНУТНОГ СТАЊА, ПЛАНИРАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ СТРАТЕГИЈА, KАKО НА РЕПУБЛИЧKОМ, ТАKО И НА ЛОKАЛНОМ НИВОУ.
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОПИСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА ЗАДУЖЕНА ЈЕ ЛОKАЛНА KОМИСИЈА, А БИЋЕ АНГАЖОВАН 231 ПОПИСИВАЧ И 33 ИНСТРУKТОРА. KОНKУРС ЗА ИНСТРУKТОРЕ ОТВОРЕН ЈЕ ДО 3. ЈУЛА, А ЗА ПОПИСИВАЧЕ ПОЧИЊЕ ОД 22. ЈУЛА.