Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ОБЕЛЕЖАВА ИВАЊДАН

СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ОБЕЛЕЖАВА ИВАЊДАН

Autor: Datum objavljivanja: 08 jula, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ЊЕНИ ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ ИВАЊДАН, РОЂЕЊЕ СВЕТОГ ЈОВАНА KРСТИТЕЉА.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 22543

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top