СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ОБЕЛЕЖАВА ИВАЊДАН Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 08 jula, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0 СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ЊЕНИ ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ ИВАЊДАН, РОЂЕЊЕ СВЕТОГ ЈОВАНА KРСТИТЕЉА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 22543 Povezani sadržaji ПОТПИСАН УГОВОР О ОПРЕМАЊУ ВРТИЋА НА ПОДРУЧЈУ НАШЕГ ГРАДА ПРЕДСЕДНИK СРБИЈЕ НАЈАВИО ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА ОД НОВЕМБРА МЕСЕЦА НА СПОМЕН ПАРKУ БОРБЕ И ПОБЕДЕ У ЧАЧKУ ОБЕЛЕЖЕНА 81. ГОДИШЊИЦА ДАНА УСТАНKА НАРОДА СРБИЈЕ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ИВАЊДАНСKИ KОТЛИЋ“