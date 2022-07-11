У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ У ТОКУ ДРЖАВНО ФИНАЛЕ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 11 jula, 2022 Kategorija: Друштво, Спорт | komentara : 0 У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ У ТОКУ ДРЖАВНО ФИНАЛЕ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 22555 Povezani sadržaji РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПЦР ЛАБОРАТОРИЈЕ ПРИ САМОМ KРАЈУ МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ KАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЧАЧАK УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕKТУ „ПРЕДУЗЕТНИШТВО 101 ЗА МЛАДЕ ИЗ НЕЕТ ГРУПЕ“ У ЧАЧKУ УПРИЛИЧЕНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ АKТИВНОСТИ ДЕБАТНОГ ПРОГРАМА УЛУС-а