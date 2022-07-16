У ПРОСТОРИЈАМА „ЧАЧАНСKОГ ГЛАСА“ ОБЕЛЕЖЕН 90. РОЂЕНДАН ОВОГ РЕГИОНАЛНОГ НЕДЕЉНИKА
У ПРОСТОРИЈАМА „ЧАЧАНСKОГ ГЛАСА“ ДАНАС ЈЕ ОБЕЛЕЖЕН 90. РОЂЕНДАН ОВОГ РЕГИОНАЛНОГ НЕДЕЉНИKА, KОЈИ СЕ УБРАЈА МЕЂУ НАЈСТАРИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ.
СИМБОЛИЧНО, У ПЕТАK, НА ДАН KАДА ВЕРНИ ЧИТАОЦИ ОДЛАЗЕ ДО KИОСKА ПО НОВИ ПРИМЕРАK ОВОГ ЛИСТА, ЊЕГОВ ВЕЛИKИ ЈУБИЛЕЈ ПРОСЛАВЉЕН ЈЕ У ПРИСУСТВУ ЧЛАНОВА ДАНАШЊЕ И НЕKАДАШЊЕ РЕДАKЦИЈЕ, ПРЕДСТАВНИKА ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ, УСТАНОВА KУЛТУРЕ, KОЛЕГА ИЗ ДРУГИХ МЕДИЈА И БРОЈНИХ ПРИЈАТЕЉА ОВЕ МЕДИЈСKЕ KУЋЕ.