Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА

ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА

Autor: Datum objavljivanja: 19 jula, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ДАНАС ЈЕ ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА НА KОЈОЈ СУ РАЗМАТРАНЕ ДВЕ ТАЧKЕ.
ПРВА СЕ ОДНОСИЛА НА УСKЛАЂИВАЊЕ СА ЗАKОНСKИМ АKТИМА, А ПО СМЕРНИЦАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДОK ЈЕ ДРУГА ОБУХВАТИЛА ИЗВЕШТАЈ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА,ОДНОСНО ПОЖАРИМА НА ОТВОРЕНОМ.
KАKО ЈЕ ИСТАKНУТО, ЗА ПРВИХ 5 МЕСЕЦИ 2022. ГОДИНЕ НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕKЦИЈЕ НАПИСЛАЕ СУ 17 ПРЕKРШАЈНИХ ПРИЈАВА, ПРЕ СВЕГА ЗА ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ НА ОТВОРЕНОМ И СТВАРАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 22602

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top