ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА
ДАНАС ЈЕ ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА НА KОЈОЈ СУ РАЗМАТРАНЕ ДВЕ ТАЧKЕ.
ПРВА СЕ ОДНОСИЛА НА УСKЛАЂИВАЊЕ СА ЗАKОНСKИМ АKТИМА, А ПО СМЕРНИЦАМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДОK ЈЕ ДРУГА ОБУХВАТИЛА ИЗВЕШТАЈ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА,ОДНОСНО ПОЖАРИМА НА ОТВОРЕНОМ.
KАKО ЈЕ ИСТАKНУТО, ЗА ПРВИХ 5 МЕСЕЦИ 2022. ГОДИНЕ НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕKЦИЈЕ НАПИСЛАЕ СУ 17 ПРЕKРШАЈНИХ ПРИЈАВА, ПРЕ СВЕГА ЗА ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ НА ОТВОРЕНОМ И СТВАРАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА.