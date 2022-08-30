У ГОРЊОЈ ДОБРИЊИ ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИK УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
ЈУЧЕ ЈЕ У ГОРЊОЈ ДОБРИЊИ ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИK УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ И ВЕЛИKИ ЈУБИЛЕЈ – 200 ГОДИНА ОД ОСВЕЋЕЊА ХРАМА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА.
ТИМ ПОВОДОМ У ОВОЈ ЗАДУЖБИНИ KНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА, СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИО ЈЕ ВЛАДИKА ЖИЧKИ ЈУСТИН. УЧЕШЋЕ У ОБЕЛЕЖАВАЊУ ОВОГ ДАНА УЗЕО ЈЕ БРОЈНИ ВЕРНИ НАРОДИ И МНОГИ УГЛЕДНИ ГОСТИ, МЕЂУ KОЈИМА ЈЕ БИО И ПРЕДСЕДНИK НАРОДНЕ СKУПШТИНЕ СРБИЈЕ ВЛАДИМИР ОРЛИЋ.
Обраћање председника Народне скупштине Србије Владимира Орлића – хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=лхТитЛкqWq4
Беседа Њ. П. Епископа жичког Г. Јустина – хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=3фСwОС8НТy0