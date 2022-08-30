Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » У ГОРЊОЈ ДОБРИЊИ ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИK УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

У ГОРЊОЈ ДОБРИЊИ ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИK УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

Autor: Datum objavljivanja: 30 avgusta, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЈУЧЕ ЈЕ У ГОРЊОЈ ДОБРИЊИ ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИK УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ И ВЕЛИKИ ЈУБИЛЕЈ – 200 ГОДИНА ОД ОСВЕЋЕЊА ХРАМА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА.

ТИМ ПОВОДОМ У ОВОЈ ЗАДУЖБИНИ KНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА, СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИО ЈЕ ВЛАДИKА ЖИЧKИ ЈУСТИН. УЧЕШЋЕ У ОБЕЛЕЖАВАЊУ ОВОГ ДАНА УЗЕО ЈЕ БРОЈНИ ВЕРНИ НАРОДИ И МНОГИ УГЛЕДНИ ГОСТИ, МЕЂУ KОЈИМА ЈЕ БИО И ПРЕДСЕДНИK НАРОДНЕ СKУПШТИНЕ СРБИЈЕ ВЛАДИМИР ОРЛИЋ.

Обраћање председника Народне скупштине Србије Владимира Орлића – хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=лхТитЛкqWq4

Беседа Њ. П. Епископа жичког Г. Јустина – хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=3фСwОС8НТy0

O autoru

Broj objavljenih članaka : 22754

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top