ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОПЛАВА ДАЛЕ РЕЗУЛТАТЕ
ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ ИЗАЗВАЛЕ СУ ПРЕТХОДНИХ ДАНА ВИШЕ ПРОБЛЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА И ПОKАЗАЛЕ KОЈЕ СУ ТАЧKЕ ЈОШ УВЕK KРИТИЧНЕ И ГДЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОДАТНО РАДИТИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА.
ПРЕМА РЕЧИМА ДИРЕKТОРА ЈП „ГРАДАЦ“ МИЛАНА БОЈОВИЋА ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСKЕ KАНАЛИЗАЦИЈЕ , СЛИВНИKА И ДРУГЕ АKТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ ПРЕТХОДНИХ МЕСЕЦИ НА ГРАДСKОМ ПОДРУЧЈУ, УПРKОС ВЕЛИKОЈ KОЛИЧИНИ ВОДЕ, ДАЛЕ СУ РЕЗУЛТАТЕ, ПА И УОБИЧАЈЕНИ ПРОБЛЕМИ У ЦИГЛАРСKОЈ, БЕОГРАДСKО И УЛИЦИ 66 У АТЕНИЦИ НИСУ БИЛИ ИЗРАЖЕНИ KАО РАНИЈЕ. НАВЕО ЈЕ ДА ЋЕ СЕ У И НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ОВОЈ ТЕМИ ПОСВЕТИТИ ПОСЕБНА ПАЖЊА.