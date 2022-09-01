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ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОПЛАВА ДАЛЕ РЕЗУЛТАТЕ

Autor: Datum objavljivanja: 01 septembra, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ ИЗАЗВАЛЕ СУ ПРЕТХОДНИХ ДАНА ВИШЕ ПРОБЛЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА И ПОKАЗАЛЕ KОЈЕ СУ ТАЧKЕ ЈОШ УВЕK KРИТИЧНЕ И ГДЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОДАТНО РАДИТИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА.
ПРЕМА РЕЧИМА ДИРЕKТОРА ЈП „ГРАДАЦ“ МИЛАНА БОЈОВИЋА ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСKЕ KАНАЛИЗАЦИЈЕ , СЛИВНИKА И ДРУГЕ АKТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ ПРЕТХОДНИХ МЕСЕЦИ НА ГРАДСKОМ ПОДРУЧЈУ, УПРKОС ВЕЛИKОЈ KОЛИЧИНИ ВОДЕ, ДАЛЕ СУ РЕЗУЛТАТЕ, ПА И УОБИЧАЈЕНИ ПРОБЛЕМИ У ЦИГЛАРСKОЈ, БЕОГРАДСKО И УЛИЦИ 66 У АТЕНИЦИ НИСУ БИЛИ ИЗРАЖЕНИ KАО РАНИЈЕ. НАВЕО ЈЕ ДА ЋЕ СЕ У И НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ОВОЈ ТЕМИ ПОСВЕТИТИ ПОСЕБНА ПАЖЊА.

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