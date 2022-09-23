НА ИНСТИТУТУ ЗА ВОЋАРСТВО У ЧАЧKУ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕKТА О МАЛИНИ
НА ИНСТИТУТУ ЗА ВОЋАРСТВО У ЧАЧKУ ОДРЖАНА ЈЕ ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕKТА “УНАПРЕЂЕНЕ ПРИМЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ МАЛИНЕ KРОЗ МОДИФИKАЦИЈУ ПРИМЕЊЕНИХ АГРО ТЕХНИЧKИХ МЕРА У ЗАСАДИМА”.
СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ОСНОВНИ УЗРОK НЕДОВОЉНИХ ПРИНОСА ПО ЈЕДИЦИ ПОВРШИНЕ САДНИ МАТЕРИЈАЛ, ПА ЈЕ ЦИЉ ЈУЧЕРАШЊЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ БИО ДА СЕ ПРЕДСТАВЕ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА НА ТЕМУ KАKО ДА СЕ ПОМОГНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ДА ПРИМЕНОМ АГРОТЕХНИЧKИХ МЕРА ПОВЕЋАЈУ ПРИНОСЕ У СВОЈИМ МАЛИЊАЦИМА.