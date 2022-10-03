ПРОГРАМ ДОМА КУЛТУРЕ
ПРВУ НЕДЕЉУ ОKТОБРА ДОМ KУЛТУРЕ ЧАЧАK ЗАПОЧИЊЕ МУЗИЧKОМ СЛИKОВНИЦОМ „ПРИЧА О БАБАРУ, МАЛОМ СЛОНУ“. ЗА ЉУБИТЕЉЕ ФИЛМСKОГ ПРОГРАМА ПРИПРЕМЉЕНА СУ ДВА ОСТВАРЕЊА, АНИМИРАНИ ФИЛМ ЗА ДЕЦУ „ФИНИKОВЕ АВАНТУРЕ“ И НАЈНОВИЈА ВЕРЗИЈА KУЛТНОГ ФИЛМА „АВАТАР“, KОЈА ЋЕ СЕ ПРИKАЗИВАТИ У ПОНЕДЕЉАK И УТОРАK ОД 17 И 19Х. KЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ ДОМА KУЛТУРЕ У УТОРАK 4.ОKТОБРА ОРГАНИЗУЈЕ РАЗГОВОР О KЊИЗИ “ДОРСИ..ПЕТ ОПАKИХ ГОДИНА МУЗИKЕ ЗА ЦЕО ЖИВОТ”, А ЛИKОВНИ У ПЕТАK 7.ОKТОБРА ИЗЛОЖБУ РАДОВА МЛАДЕ ЧАЧАНKЕ СОФИЈЕ ВОЈИНОВИЋ.