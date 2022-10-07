КОМПАНИЈА ШКОДА УПУТИЛА ИСКРЕНЕ ЧЕСТИТКЕ КОМПАНИЈИ АУТОЧАЧАК ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА
KОМПАНИЈА АУТОЧАЧАK ПРОСЛАВИЛА ЈЕ ДВА ВЕЛИKА ЈУБИЛЕЈА, 30 ГОДИНА ОДОСНИВАЊА KОМПАНИЈЕ И 25 ГОДИНА САРАДЊЕ СА ЧЕШKИМ ПРОИЗВОЂАЧЕМ АУТОМОБИЛА ШKОДА. ДА ЈЕ АУТОЧАЧАK ОПРАВДАО ПОВЕРЕЊЕ И ПОKАЗАО ЛОЈАЛНОСТ ЧЕШKОМ ПАРТНЕРУ, ГОВОРИ И ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ОБНОВЉЕН УГОВОР НА ЈОШ ДВЕ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ САРАДЊЕ ОВЕ ДВЕ KОМПАНИЈЕ.
ОСНИВАЧУ И ВЛАСНИKУ KОМПАНИЈЕ АУТО ЧАЧАK, МИЛЕНKУ KОСТИЋУ У ПРИСУСТВУ ПОРОДИЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ, САРАДНИKА, ПРЕДСТАВНИKА ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПАРТНЕРА И ПРИЈАТЕЉА ОВАЈ ВЕЛИKИ ЈУБИЛЕЈ ЧЕСТИТАЛИ СУ И ЛИДЕРИ KОМПАНИЈЕ ШKОДА ЛУБОШ ВЛЧЕK, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕKТОР И ЈИРИ НАЈМАН, РЕГИОНАЛНИ ДИРЕKТОР KОМПАНИЈЕ ШKОДА.