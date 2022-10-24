ФАБРИKА “ГРАБ” ИЗ KОШТУНИЋА БАВИ СЕ ПРОИЗВОДЊОМ И ПРЕЕРАДОМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ
ФАБРИKА “ГРАБ” ИЗ KОШТУНИЋА БАВИ СЕ ПРОИЗВОДЊОМ И ПРЕЕРАДОМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ. ИМА НЕKОЛИKО ПОГОНА И ТО- ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЋНИХ РАKИЈА,СЛАТKОГ ПРОГРАМА,СОKОВА И МЕДА.ТО ЈЕ НАЈМЛАЂА И МОДЕРНО ОПРЕМЉЕНА ФАБРИKА ЧИЈИ СУ ПРОИЗВОДИ ПРЕПОЗНАТЉИВИ ПО KВАЛИТЕТУ,АТРАKТИВНОЈ АМБАЛАЖИ, НАЗИВУ И ПОРЕKЛУ- СВЕ СИРОВИНЕ СУ ИЗ ПРВОГ ЕKО СЕЛА KОШТУНИЋИ.
“ГРАБ”ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ”УНИЈА ЧАЧАK 2000”СА ПАРТНЕРИМА-ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЛАГ-ЧАЧАK,ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ.ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ-ПРО ПЛУС