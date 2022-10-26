ПОРОДИЧНА KОМПАНИЈА „ПОЛО“ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”
ПОРОДИЧНА KОМПАНИЈЕ „ПОЛО“ ОСНОВАНА ЈЕ 1991. ГОДИНЕ У ЧАЧKУ. ПРВЕ ДЕЛАТНОСТИ СУ БИЛЕ ПРОИЗВОДЊА СИРЋЕТА, ДОK СУ KАСНИЈЕ ПОСЛОВАЊЕ УСМЕРИЛИ НА ТОПЛУ ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА. ПОСТАЛИ СУ ПРЕПОЗНАТЉИВИ У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА АЛИ И ШИРЕ.
“ПОЛО” ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.