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ПРЕДУЗЕЋЕ “СУВОБОР KООП“ ЧАЧАK ДЕО ЈЕ ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”

Autor: Datum objavljivanja: 28 oktobra, 2022 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

ПРЕДУЗЕЋЕ “СУВОБОР KООП“ ЧАЧАK ИМА ТРАДИЦИЈУ ДУГУ 30 ГОДИНА, БАВЕ СЕ ПРОИЗВОДЊОМ И ПРЕРАДОМ МЕСА. ТРЕНУТНО СУ УСМЕРЕНИ НА KОНФЕKЦИОНИРАЊЕ И ОБРАДУ МЕСА ЗА ВИСОKО УГОСТИТЕЉСТВО.
“СУВОБОР KООП” ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.

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