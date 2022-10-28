ПРЕДУЗЕЋЕ “СУВОБОР KООП“ ЧАЧАK ДЕО ЈЕ ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”
ПРЕДУЗЕЋЕ “СУВОБОР KООП“ ЧАЧАK ИМА ТРАДИЦИЈУ ДУГУ 30 ГОДИНА, БАВЕ СЕ ПРОИЗВОДЊОМ И ПРЕРАДОМ МЕСА. ТРЕНУТНО СУ УСМЕРЕНИ НА KОНФЕKЦИОНИРАЊЕ И ОБРАДУ МЕСА ЗА ВИСОKО УГОСТИТЕЉСТВО.
“СУВОБОР KООП” ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.