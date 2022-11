DA LI ĆE I KATAR DOZVOLITI FEŠTU? Iskustvo navijača iz Rusije: Sve je bilo u duhu Srbije, našim bojama i naše muzike

Svetsko prvenstvo u fudbalu, jedan od najvećih događaja o kome mnogi sanjaju, a samo retki imaju šansu da prisustvuju takvom događaju.

Uveliko se priča o tome kakvi će uslovi biti u Kataru, a samo koji dan pre početka Mundijala osvanula je informacija da se na stadionima neće moći konzumirati pivo, recimo. Verujemo da se brojni navijači nisu obradovali tome, ali da li to može pokvariti utisak kakav Svetsko prvenstvo ostavlja na sve ljubitelje fudbala?

Naročito na one koji imaju priliku da sve posmatraju sa lica mesta, a ne preko malih ekrana. Jedan od onih koji se neće naći u Kataru, ali je ipak bio deo svetske fudbalske smotre je Stefan Janković, momak iz Kraljeva, koji je uživo gledao čak dva Mundijala.

Kako Svetsko prvenstvo izgleda iz ugla navijača? Kakva je atmosfera vladala u Rusiji, ne tako davne 2018. godine? Na ta, kao i brojna druga pitanja, Stefan je odgovorio u razgovoru za Meridian sport.

– Biti na Svetskom prvenstvu je za mene prelepo iskustvo. Mogu da kažem da je to najveći sportski događaj na kojem sam bio. Puno različitih nacija, pozitivne atmosfere, a Moskva u tom trenutku centar sveta i sportskih dešavanja – rekao je Janković i dodao:

– Bio sam i na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine, ali sam tada bio mali i ne sećam se najbolje svih dešavanja. Što se tiče ovog u Rusiji 2018. godine, tada sam već imao dovoljno godina da shvatim veličinu ovakvog događaja i dešavanja. Definitivno nešto što se ne viđa svaki dan.

Veliki broj utakmica je bio van Moskve, pa zbog ogromne udaljenosti između gradova, ljudi su najviše gledali mečeve u fan zoni. Stefan je istakao da je i tu jednako dobra atmosfera.

– Posetio sam dve fan zone u Mosvki. Prva se nalazila blizu Univerziteta „Lomonosov“, jedno od najlepših mesta u Moskvi, postavljena velika fan zona, za neverovatan broj ljudi. Tamo sam gledao meč Srbija – Brazil, pošto nisam imao kartu. Preko 15.000 ljudi je gledalo utakmicu na video bimu. Sve je bilo u duhu Svetskog prvenstva, od suvenira do raznih dresova. Budući da nisam znao kako to sve izgleda, sa prijateljima iz Srbije sam krenuo ka fan zoni metroom, u centru grada je bilo puno naših navijača, i sve je bilo u našim bojama, sve do momenta dolaska u fan zonu. Svega se dobro sećam, naše muzike, navijača. Mislim, i tamo je bilo sve u redu, ali je bio veći broj navijača Brazila, a i drugih nacija koje su želele da Brazil pobedi i prođe dalje zbog što boljeg fudbala – rekao je Stefan.

Malo detaljnije je opisao atmosferu u fan zonama.

– Sve u fan zoni je podsećalo na jedan veliki koncert, sa velikim video binom i propratnim programom koji je išao pre i posle utakmice. Srbi i Brazilci su bodrili svoje reprezentacije, a bilo je i drugih nacija, koje su navijale za neku od reprezentacija koje trenutno igraju utakmicu. Atmosfera nije možda uzavrela kao na stadionu, ali je izuzetno dobra. Možda drugo najbolje mesto gde da se utakmica gleda, ukoliko nemate kartu za stadion. Nismo prošli dalje, tu ostaje žal, ali šta da se radi…

Kakva je situacija sa kartama i smeštajem, kao i cenama?

Janković je istakao da nije bilo velike razlike u cenama po gradu, ali svakako je bilo skuplje na stadionu i fan zoni.

– Što se tiče samih cena za vreme Svetskog prvenstva u Moskvi, nisam osetio neku razliku, dok su u fan zoni cene bile malo veće, poput onih na stadionu u tim momentima.

On je imao sreću da ne mora da traži smeštaj po hotelima i apartmanima, koji je svakako finanskijski veliki poduhvat.

– Prijatelji su mi omogućili da prespavam kod njih, pa mi nije bilo potrebno da jurim smeštaj po apartmanima i hotelima, bilo je samo potrebno da se registrujem da sam došao da budem deo Svetskog prvenstva.

Za kraj je sumirao utiske sa čitavog putovanja, gde je istakao da je prisustvo Svetskom prvenstvu jedno veliko iskustvo.

– Ceo događaj ću pamtiti, Svetsko prvenstvo sa 19-20 godina, gde sam svesniji na kakav sam događaj došao i šta mi je omogućeno. Ostao je žal nakon meča Srbije i Švajcerske, što smo završili učešće na Svetskom prvenstvu. Želja mi je bila da prođemo dalje, kao i svima, pa da pratim našu reprezentaciju u osmini finala u Sankt Peterburgu, nažalost tu se naše putovanje završilo, ali prveiše lepih momenata za mene, od samog polaska i leta avionom, boravka i posle povratka kući, sve ima svoju težinu. Fenomenalan događaj, koji bi trebao svako da doživi – zaključio je Janković razgovor za Meridian sport.