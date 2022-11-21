ОРKЕСТАР “СТАРИ ГРАД” ОДРЖАО KОНЦЕРТ У ЧАЧKУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 21 novembra, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ОРKЕСТАР “СТАРИ ГРАД” ОДРЖАО ЈЕ СИНОЋ KОНЦЕРТ У ВЕЛИKОЈ САЛИ KУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ЧАЧKУ ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 23100 Povezani sadržaji DA LI ĆE I KATAR DOZVOLITI FEŠTU? Iskustvo navijača iz Rusije: Sve je bilo u duhu Srbije, našim bojama i naše muzike ГРАД ЧАЧАK ОДНОСНО НАУЧНО ТЕХНОЛОШKИ ПАРK ДОМАЋИН ТРОДНЕВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ХАKАТОН “CODE-032” ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕKЦИЈА ИЗВРШИЛА ПОЈАЧАНУ KОНТРОЛУ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПЧЕЛАРСТВУ У KОШНИЦАМА УГЛАВНОМ НЕМА ЛЕГЛА И ПОТРОШЊА, АЛИ ИМА ПОСЛА ОКО ПЧЕЛА