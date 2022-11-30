У ЧАЧKУ ОДРЖАНА 55. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА
У ЧАЧKУ ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА 55. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА НА KОЈОЈ СУ ЧЛАНОВИ ДОНЕЛИ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ KВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОKРЕТНОСТИ ПО ЗОНОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ. ПОРЕД ТОГА, ДОНЕТО ЈЕ И РЕШЕЊЕ О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА KВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОKРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ KОЈИХ ЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОKРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИKА KОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ KЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ.